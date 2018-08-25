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Reinaldo comemora IBOPE, mas diz que a melhor pesquisa se dá nas urnas

A pesquisa IBOPE-TV MORENA foi registrada no TER-MS, e ouviu 812 pessoas, entre os dias 18 e 24 de agosto.

Renan Nucci

Publicado em 25/08/2018 às 07:53

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Candidato à reeleição, o governador ReinaldoAzambuja (PSDB) lidera as intenções de voto em Mato Grosso do Sul. Segundo a pesquisa IBOPE-TV MORENA, divulgada nesta sexta-feira (24), Reinaldo aparece com 39% da preferência do eleitor, 15 pontos à frente do segundo colocado, que obteve 24%.

Para Reinaldo, o resultado mostra que a população sul-mato-grossense aprova o governo focado na responsabilidade fiscal, na transparência e na construção de mecanismos que garantam o desenvolvimento do Estado a longo prazo.

“A pesquisa do IBOPE reflete esta aprovação. Passamos por uma crise dura, tomamos providências igualmente difíceis, sem deixar de investir no Estado para garantir as entrega e compromissos. Agradeço a confiança de todos mas destaco que a melhor pesquisa acontecerá nas urnas, no dia 7 de outubro”, afirmou o governador.

A pesquisa IBOPE-TV MORENA foi registrada no TER-MS, e ouviu 812 pessoas, entre os dias 18 e 24 de agosto.

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