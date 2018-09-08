No desfile de 7 de setembro, Reinaldo pede respeito à democracia

Política
Durante a solenidade o governador falou sobre a importância da participação popular no desfile e no processo democrático
O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato a reeleição, participou do desfile de 7 de setembro nesta sexta-feira em Campo Grande. Pelo menos 10 mil pessoas foram até o centro da cidade para participar do ato cívico em comemoração aos 196 anos da independência do Brasil.
Durante a solenidade o governador falou sobre a importância da participação popular no desfile e no processo democrático.
“ O Brasil é um país único e precisa de todos nós, precisa de unidade, de trabalho. Temos que deixar de lado a intolerância e o radicalismo de alguns segmentos, contra aquilo que é o cerne do nosso país: a preservação da democracia acima de tudo, para que possamos buscar os avanços de que tanto precisamos”, disse Reinaldo.
Logo depois do desfile, o governador segue para Água Clara e Três Lagoas, onde cumpre agenda de campanha nesse final de semana.
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