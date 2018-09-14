Administração equilibra finanças e devolve Aquidauana ao caminho do desenvolvimento

A gestão do prefeito Odilon Ribeiro reconduziu Aquidauana para o caminho do desenvolvimento. A Prefeitura está com as dívidas negociadas e já pode participar de novos programas de investimento em infraestrutura e habitação, entre outros, do Governo Federal. Segundo Wezer Lucarelli, Secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Aquidauana, o divisor de águas para que isso pudesse acontecer foi necessário a reestruturação do Regime Próprio de Previdencia e Social, o Aquidauana Prev, Autarquia Municipal responsável pela Gestão dos Aposentados e pensionistas da Prefeitura.

Wezer explicou que quando a atual gestão assumiu, encontrou a previdência com déficit, nos dois fundos criados através da Segregação de Massa por administrações anteriores. Onde um fundo, financeiro para administrar e pagar as aposentadorias e Pensões dos funcionários com mais tempo de serviço; e outro fundo, previdenciário, para administrar e pagar as Aposentadorias e Pensões de funcionários com menos tempo de serviço.

Para manter o pagamento em dia dos aposentados e pensionistas dos dois Fundos (Financeiro e Previdenciário) a Prefeitura aportava ao AquidauanaPrev uma quantia mensal no valor aproximado de meio milhão/mês, com previsão de chagar a um milhão/mês em 2019. Além disso havia uma dívida de não pagamento dos parcelamentos pelas administrações anteriores no valor aproximado de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

Wezer explicou então, diante deste cenário caótico só restava a gestão atual encarar o problema e buscar soluções. Com relação a Segregação de Massa (Criação de dois Fundos) foi proposta a unificação dos Fundos, então com apoio da Câmara Municipal, Sindicatos e Conselheiros do Aquidauana Prev, conseguiu reorganizar o RPPS de Aquidauana, com a criação de Fundo Único, isso possibilitou uma economia mês de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

No segundo momento foi discutir na justiça a dívida referente ao não pagamento dos parcelamentos pelas administrações anteriores no valor aproximado de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), e conforme estudo preliminar esses valores serão bem inferiores aos registrados pelas gestões anteriores.

Com essas ações conseguimos reequilibrar as finanças do município, sanear a Previdência e propiciar melhores condições econômicas do município, "Saímos da linha D e agora estamos na linha B". "Isso mostra o quanto as medidas de responsabilidade resolvem os problemas de Aquidauana. Nosso diferencial é o comportamento diante dos problemas. Ao contrário de outros municípios que passam por dificuldade, nós estamos conseguindo andar na direção certa", comentou Wezer.

A prefeitura em apenas um único fundo e, por meio do acionamento da justiça para renegociação das dívidas, conseguiu reequilibrar a economia, recuperando a saúde financeira dos cofres públicos.