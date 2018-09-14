Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:16

Buscar

Últimas notícias
X

AquidauanaPrev

Administração equilibra finanças e devolve Aquidauana ao caminho do desenvolvimento

Executivo municipal reequilibra o déficit do Aquidauana Prev que bloqueava novos investimentos do Governo Federal em Aquidauana.

Rhobson ADM

Publicado em 14/09/2018 às 10:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A gestão do prefeito Odilon Ribeiro reconduziu Aquidauana para o caminho do desenvolvimento. A Prefeitura está com as dívidas negociadas e já pode participar de novos programas de investimento em infraestrutura e habitação, entre outros, do Governo Federal. Segundo Wezer Lucarelli, Secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Aquidauana, o divisor de águas para que isso pudesse acontecer foi necessário a reestruturação do Regime Próprio de Previdencia e Social, o Aquidauana Prev, Autarquia Municipal responsável pela Gestão dos Aposentados e pensionistas da Prefeitura.

Wezer explicou que quando a atual gestão assumiu, encontrou a previdência com déficit, nos dois fundos criados através da Segregação de Massa por administrações anteriores. Onde um fundo, financeiro para administrar e pagar as aposentadorias e Pensões dos funcionários com mais tempo de serviço; e outro fundo, previdenciário, para administrar e pagar as Aposentadorias e Pensões de funcionários com menos tempo de serviço.  

Para manter o pagamento em dia dos aposentados e pensionistas dos dois Fundos (Financeiro e Previdenciário) a Prefeitura aportava ao AquidauanaPrev uma quantia mensal no valor aproximado de meio milhão/mês, com previsão de chagar a um milhão/mês em 2019. Além disso havia uma dívida de não pagamento dos parcelamentos pelas administrações anteriores no valor aproximado de R$ 17.000.000,00 (dezessete  milhões de reais).

Wezer explicou então, diante deste cenário caótico só restava a gestão atual encarar o problema e buscar soluções. Com relação a Segregação de Massa (Criação de dois Fundos) foi proposta a unificação dos Fundos, então com apoio da Câmara Municipal, Sindicatos e Conselheiros do Aquidauana Prev, conseguiu reorganizar o RPPS de Aquidauana, com a criação de Fundo Único, isso possibilitou uma economia mês de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

No segundo momento foi discutir na justiça a dívida referente ao não pagamento dos parcelamentos pelas administrações anteriores no valor aproximado de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), e conforme estudo preliminar esses valores serão bem inferiores aos registrados pelas gestões anteriores.  

Com essas ações conseguimos reequilibrar as finanças do município, sanear a Previdência e propiciar melhores condições econômicas do município, "Saímos da linha D e agora estamos na linha B". "Isso mostra o quanto as medidas de responsabilidade resolvem os problemas de Aquidauana. Nosso diferencial é o comportamento diante dos problemas. Ao contrário de outros municípios que passam por dificuldade, nós estamos conseguindo andar na direção certa", comentou Wezer.

A prefeitura em apenas um único fundo e, por meio do acionamento da justiça para renegociação das dívidas, conseguiu reequilibrar a economia, recuperando a saúde financeira dos cofres públicos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo