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Eleições 2018

Reinaldo Azambuja pode vencer a eleição no 1º turno, aponta pesquisa do IG

Rhobson ADM

Publicado em 25/09/2018 às 07:15

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Faltam 15 dias para as eleições de 2018 e, nesta reta final, o quadro retratado pelas pesquisas dificilmente deve mudar. Em levantamento do iG São Paulo sobre o cenário eleitoral de cada estado brasileiro com base nas intenções de voto divulgadas recentemente pelo Ibope, foi observado que 12 candidatos a governador estão perto de liquidar a fatura já no primeiro turno, marcado para o dia 7 de outubro.

No Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) está nesta lista. Ele aparece em primeiro lugar na corrida eleitoral com 39% das intenções de voto, segundo o Ibope do dia 24 de agosto. Nesse caso, porém, além da margem de erro, como o número de brancos ou nulos e indeciso é alto (17% e 11%, respectivamente), o governador está acima dos 50% dos votos válidos.

Além de Reinaldo, outros seis candidatos a governador próximos da vitória já comandam os estados pelos quais disputam as eleições: Renan Filho (MDB), em Alagoas; Rui Costa (PT), na Bahia; Camilo Santana (PT), no Ceará; Flávio Dino (PCdoB), no Maranhão;  Wellington Dias (PT), no Piauí; e Mauro Carlesse (PHS), no Tocantins.

Aqui no estado os principais institutos de pesquisa também confirmam o crescimento de Reinaldo Azambuja. Os dados das pesquisas da Ranking Comunicação e Pesquisa, por exemplo, que começaram a ser realizadas em julho deste ano, mostram que a gestão Reinaldo Azambuja tem a aprovação da população sul-mato-grossense. O candidato à reeleição pelo PSDB cresceu mais de 10 pontos percentuais desde o primeiro levantamento realizado pela Ranking, e comparado à última pesquisa divulgada no dia 20 de setembro.

Já o segundo colocado, o Juiz Odilon que começou com 24,58% em julho, caiu para 24,25% em setembro.

Todas as pesquisas da Ranking – Comunicação e Pesquisa ouvem 1.200 eleitores e eleitoras de 20 municípios do estado. Com um intervalo de confiança em 95% e margem de erros de 2,83% para mais ou para menos, as consultas estão todas registradas na Justiça Eleitoral sob os Registros: MS-05306/2018 e BR-02443/2018, MS-07013/2018 e BR-05175/2018, MS-00320/2018 e BR-05921/2018, MS-04036/2018 e BR-08894/2018 e MS-00919/2018 e BR-08846/2018.

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