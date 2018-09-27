MS entrou no circuito nacional de grandes eventos esportivos

Depois de passar por jejum de seis anos sem receber importantes competições esportivas, Mato Grosso do Sul foi duas vezes sede do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open e etapa do Rally dos Sertões, uma das maiores provas off-road do mundo, e entra de vez no circuito nacional de grandes eventos.

A atuação do governo do Estado foi fundamental para trazer torneios para o Estado, garantindo visibilidade nacional. Os melhores atletas de vôlei do Brasil competiram em Campo Grande no ano de 2016, na arena montada no Parque das Nações Indígenas. A etapa sul-mato-grossense do Open de Vôlei de Praia fez tanto sucesso que a competição voltou em 2017.

No automobilismo, a receptividade do Estado também trouxe bons frutos. A edição histórica de 25 anos do Rally dos Sertões, realizada em 2017, teve as cidades de Coxim, Aquidauana e Bonito como etapas. Depois de largar em Goiânia (GO), pilotos de todo o Brasil chegaram na cidade do Rio Formoso numa grande festa. O sucesso foi tanto que a organização do evento anunciou que o Rally dos Sertões volta ao Estado em 2019.

Os grandes eventos esportivos unem a população e beneficiam também o turismo local e regional. O município de Jardim, recentemente foi palco dos Jogos da Melhor Idades, que contaram com a participação de delegações de 26 municípios, e mais de 400 desportistas acima de 60 anos, nas modalidades bocha e voleibol adaptado. E em Campo Grande e Dourados aconteceu o Festival Paralímpico, , proporcionando a experimentação esportiva a cerca de 7.200 crianças, com faixa etária de 10 a 17 anos. Foram 300 participantes, 70% com deficiência física, visual ou intelectual e 30% sem deficiência.

Outra grande ação em benefício do esporte sul-mato-grossense foi a destinação, também pelo governo do Estado, de R$ 2,3 milhões para a revitalização do Guanandizão, o maior ginásio do Estado. Histórico, o espaço já sediou grandes competições e eventos, como os jogos entre Brasil e Portugal, pela Liga Mundial de Vôlei, em 2004, e show de Roberto Carlos.

E o Estádio Pedro Pedrossian (Morenão), da UFMS, teve garantidos recursos dos cofres estaduais para obras de adequações, que garantiram a reabertura do local em 2017 para partidas de futebol. Por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer do Estado), Mato Grosso do Sul ainda realizou jogos escolares e universitários, pagou bolsa-atleta, entregou kits esportivos proporcionou ações de lazer à população.