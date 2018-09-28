Mais uma pesquisa aponta vitória de Reinaldo no primeiro turno. Desta vez a pesquisa IBRAPE- Instituo Brasileiro de opinião Pública, para o Governo do Estado, divulgada nesta quinta-feira (27).

De acordo com os números o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), com 42% das intenções de voto, lidera a disputa para o executivo estadual. Em segundo lugar está o candidato Juiz Odilon de Oliveira (PDT) com 26%, seguido pelo deputado Junior Mochi (MDB) que tem no levantamento 7% das intenções.

Considerando apenas os votos válidos (onde são excluídos os brancos / nulos / indecisos), o levantamento mostra que Azambuja (PSDB) tem 49,43% das intenções de votos, enquanto que a soma dos demais candidatos chega a 50,57%, ou seja, o tucano estaria perto da marca para vencer no primeiro turno das eleições, faltando um pouco mais de meio ponto percentual.

Para o governador os números refletem a satisfação da população com o trabalho que vem sendo feito.

SONORA REINALDO PESQUISA

O IBRAPE ouviu 1040 mil eleitores, em 37 municipios distribuídos por 8 regiões geográficas do Estado. O nível de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas de 22 a 24 de setembro no Estado. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número: MS-04832/2018