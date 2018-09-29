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Asfalto avança e rodovia MS-450 pode ser entregue ainda este ano

São 18,5 km em obra, entre Palmeiras e Camisão

Rhobson ADM

Publicado em 29/09/2018 às 07:55

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Comunidade local e empresários de Aquidauana estão otimistas com os avanços na pavimentação asfáltica da MS-450, entre os distritos de Piraputanga e Camisão.  A obra, executada pelo Governo do Estado com investimento de mais R$ 17 milhões, está 70% concluída e pode ser entregue ainda este ano.

De acordo com informações da Agesul, falta apenas a liberação do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) para que as empresas possam entrar nas áreas consideradas sítios arqueológicos, onde a estrada contorna as morrarias.

Em execução desde agosto do ano passado, o asfalto vai alavancar o ecoturismo, gerar empregos e beneficiará também a produção agropecuária, pois a dificuldade de acesso em períodos chuvosos prejudicava o desenvolvimento de um dos principais destinos de turismo de contemplação e pesca de Mato Grosso do Sul. O local é muito visitado por pescadores e amantes de esportes radicais, como ciclismo e escaladas, e conta com estrutura de hotéis, pousadas e pesqueiros.

São 18,5 km em obra, entre Palmeiras e Camisão, com movimentação de máquinas e operários em duas frentes, concluindo a terraplenagem e executando serviços de base composta por brita. No trecho entre Piraputanga e Camisão, de 6,9 km, a empreiteira já implantou grande parte da capa asfáltica. E já foram executadas as obras de drenagem profunda em vários trechos para dar vazão às águas que se movimentam da morraria para o rio.

Os investimentos do Estado também contemplaram o trecho final da MS-450, entre Camisão e Aquidauana, de 23 km, com recapeamento asfáltico, reivindicação antiga da população. A pavimentação precária foi substituída por um piso novo, incluindo acesso ao campus da Universidade Estadual de MS (UEMS), beneficiando estudantes, professores e população em geral.

 

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