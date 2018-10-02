Agora é a vez da Pesquisa DATAmax apontar vitória de Reinaldo Azambuja no 1° turno

Depois do IBRAPE, e também IBOPE, agora foi a vez da pesquisa DATAmax aponta a liderança de Reinaldo Azambuja (PSDB). De acordo com a pesquisa o governador, que busca a reeleição, está tecnicamente empatado com a soma das intenções de voto dos demais candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul e pode vencer já no primeiro turno.

Na amostra estimulada, onde são apresentados os nomes dos candidatos ao entrevistado, Reinaldo Azambuja lidera com 37,5%. Brancos e nulos somam 11,2%, enquanto 12,6% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Considerando a margem de erro, Reinaldo teria entre 34,5% a 40,5%. Já se considerarmos a projeção de votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Reinaldo tem 49,1%, com margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, Reinaldo Azambuja oscila entre 46,1% a 52,1%.

A Pesquisa foi realizada ente os dias 27, 28 e 29 de setembro de 2018. No levantamento, com índice de confiança de 95% e margem de erros 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, foram realizadas 1.040 entrevistas e está registrada no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) e TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sob os números MS-02838 e BR-04533/2018