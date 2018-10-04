Em nova pesquisa IPEMS, Reinaldo Azambuja vence em 1 turno no Mato Grosso do Sul

Há apenas 5 dias das eleições 2018, uma nova pesquisa estimulada do Instituto Ipems/Correio do Estado indica que Mato Grosso do Sul conhecerá o seu governador já no domingo, 7 de outubro. E a liderança, mais uma vez, é de Reinaldo Azambuja (PSDB) com 51,08% dos votos válidos (sem considerar a margem de erro).

De acordo com os indicativos do Ipems, se as eleições fossem hoje, Azambuja sairia vitorioso, com 45,82% das intenções de votos nominais. Ele estaria hoje à frente na soma total das intenções de voto de todos os adversários.

Nesse quesito da pesquisa estimulada (nominais), em que se incluem indecisos, brancos, nulos e ou nenhum dos candidatos, os rivais do governador teriam juntos apenas 43,87%.

Em uma semana, comparando com a pesquisa anterior do Ipems, Azambuja ampliou a sua vantagem numérica de 13,59 para 15,58 pontos porcentuais.

O Ipems (Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul) entrevistou 1,5 mil eleitores espalhados em 40 municípios do Estado entre 22 e 17 de setembro. O nível de acerto é de 95%, garante a empresa responsável. A pesquisa foi registrada no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) sob o nº MS-02185/2018.