MS ultrapassa meta nacional de cirurgias eletivas e é premiado com mais recursos pelo Ministério da Saúde

Segundo o Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul é o segundo Estado que mais realizou cirurgias eletivas entre julho de 2017e julho de 2018, e por isso o Governo Federal ampliou os recursos do Estado para este tipo de intervenção.

A determinação, publica em Portaria do Ministério na edição de 26 de setembro do Diário Oficial da União, aporta recursos extras para oito Estados e alguns municípios que excederam a meta previamente estabelecida, que era de R$ 3,36 milhões.

Mato Grosso do Sul usou R$ 3,54 milhões. Na prática, o Ministério da Saúde premiou as boas gestões em saúde, ao recolher estes recursos do saldo disponível de quem não executou as cirurgias e redistribuir para quem executou a mais: Mato Grosso do Sul entre eles.

Em todo o território nacional, 1 milhão de pessoas aguardam por uma cirurgia, segundo levantamento feito ano passado pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) com base na Lei de Acesso à Informação.

Em Mato Grosso do Sul, 72 mil também estavam na fila até que foi implantada a Caravana da Saúde. Implantado pelo Governo do Estado, o programa já realizou 60 mil cirurgias, além de 150 mil consultas médicas, 10 mil exames de alta complexidade e 500 mil atendimentos.

O atendimento oftalmológico prestado pela Caravana da Saúde em Mato Grosso do Sul já foi citado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia como bom exemplo e alternativa para levar a prestação de serviço médico às pessoas que vivem em áreas carentes.

O mutirão ajudou a ilustrar o projeto Mais Acesso à Saúde Ocular do Conselho, que reúne propostas para expandir o acolhimento oftalmológico no Brasil, sobretudo em locais onde há pouca oferta de atendimento.