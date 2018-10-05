Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:23

Buscar

Últimas notícias
X

Eleições 2018

MS ultrapassa meta nacional de cirurgias eletivas e é premiado com mais recursos pelo Ministério da Saúde

Rhobson ADM

Publicado em 05/10/2018 às 14:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Segundo o Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul é o segundo Estado que mais realizou cirurgias eletivas entre julho de 2017e julho de 2018, e por isso o Governo Federal ampliou os recursos do Estado para este tipo de intervenção.

A determinação, publica em Portaria do Ministério na edição de 26 de setembro do Diário Oficial da União, aporta recursos extras para oito Estados e alguns municípios que excederam a meta previamente estabelecida, que era de R$ 3,36 milhões.

Mato Grosso do Sul usou R$ 3,54 milhões. Na prática, o Ministério da Saúde premiou as boas gestões em saúde, ao recolher estes recursos do saldo disponível de quem não executou as cirurgias e redistribuir para quem executou a mais: Mato Grosso do Sul entre eles.

Em todo o território nacional, 1 milhão de pessoas aguardam por uma cirurgia, segundo levantamento feito ano passado pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) com base na Lei de Acesso à Informação.

Em Mato Grosso do Sul, 72 mil também estavam na fila até que foi implantada a Caravana da Saúde. Implantado pelo Governo do Estado, o programa já realizou 60 mil cirurgias, além de 150 mil consultas médicas, 10 mil exames de alta complexidade e 500 mil atendimentos.

O atendimento oftalmológico prestado pela Caravana da Saúde em Mato Grosso do Sul já foi citado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia como bom exemplo e alternativa para levar a prestação de serviço médico às pessoas que vivem em áreas carentes.

O mutirão ajudou a ilustrar o projeto Mais Acesso à Saúde Ocular do Conselho, que reúne propostas para expandir o acolhimento oftalmológico no Brasil, sobretudo em locais onde há pouca oferta de atendimento.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo