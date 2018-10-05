Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:23

Buscar

Últimas notícias
X

Eleições 2018

Reinaldo aumenta repasse em 30% e fortalece a Assistência Social em MS

Rhobson ADM

Publicado em 05/10/2018 às 08:39

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Programas como Vale Renda, Vale Universidade e Rede Solidária foram impulsionados pelo governador e candidato à reeleição Reinaldo Azambuja. Em quase quatro anos do primeiro mandato do governador, os repassaes feitos pelo Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul cresceram 30% – saltaram de R$ 12,8 milhões em 2015 para 16,2 milhões em 2018.

A distribuição dos recursos entre as cidades obedece critérios como número de habitantes e número de famílias em situação de pobreza, e acontece mensalmente, atendendo prefeituras e entidades do terceiro setor credenciadas que trabalham com crianças, adolescentes e idosos.

Enquanto muitos estados brasileiros acabaram com os programas sociais, na gestão de Reinaldo, o programa Vale Renda, por exemplo, foi modernizado e o valor do benefício congelado por anos recebeu reajuste de 6%, passando para R$ 180.

O Vale Universidade também foi ampliado por Reinaldo. O número de vagas aumentou de 1.500 para 2.000, dando mais oportunidade de acesso ao ensino superior para 1.800 acadêmicos, além de 200 indígenas com o Vale Universidade Indígena.

E o programa Rede Solidária atende pessoas em situação de vulnerabilidade em Campo Grande. Duas unidades foram abertas na Capital – uma no bairro Dom Antônio Barbosa e outro no Jardim Noroeste. Para o próximo mandato, a intenção é expandir o projeto para mais cidades de MS.

Lá milhares de crianças foram atendidas em quatro anos com atividades culturais, educativas e desportivas oferecidas no contraturno escolar. Outras centenas de jovens e adultos passaram por cursos de qualificação nas áreas da panificação, corte e costura, modelista, assistente administrativo, operador de computador e eletricista.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo