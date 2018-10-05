Reinaldo aumenta repasse em 30% e fortalece a Assistência Social em MS

Programas como Vale Renda, Vale Universidade e Rede Solidária foram impulsionados pelo governador e candidato à reeleição Reinaldo Azambuja. Em quase quatro anos do primeiro mandato do governador, os repassaes feitos pelo Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul cresceram 30% – saltaram de R$ 12,8 milhões em 2015 para 16,2 milhões em 2018.

A distribuição dos recursos entre as cidades obedece critérios como número de habitantes e número de famílias em situação de pobreza, e acontece mensalmente, atendendo prefeituras e entidades do terceiro setor credenciadas que trabalham com crianças, adolescentes e idosos.

Enquanto muitos estados brasileiros acabaram com os programas sociais, na gestão de Reinaldo, o programa Vale Renda, por exemplo, foi modernizado e o valor do benefício congelado por anos recebeu reajuste de 6%, passando para R$ 180.

O Vale Universidade também foi ampliado por Reinaldo. O número de vagas aumentou de 1.500 para 2.000, dando mais oportunidade de acesso ao ensino superior para 1.800 acadêmicos, além de 200 indígenas com o Vale Universidade Indígena.

E o programa Rede Solidária atende pessoas em situação de vulnerabilidade em Campo Grande. Duas unidades foram abertas na Capital – uma no bairro Dom Antônio Barbosa e outro no Jardim Noroeste. Para o próximo mandato, a intenção é expandir o projeto para mais cidades de MS.

Lá milhares de crianças foram atendidas em quatro anos com atividades culturais, educativas e desportivas oferecidas no contraturno escolar. Outras centenas de jovens e adultos passaram por cursos de qualificação nas áreas da panificação, corte e costura, modelista, assistente administrativo, operador de computador e eletricista.