Com 168 mil votos à frente do segundo colocado, Reinaldo vai ao 2º turno vitorioso em 67 cidades

Com 168.024 votos à frente do segundo colocado, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) vai para o segundo turno das eleições de 2018. Depois de o resultado ser decretado pelo TRE-MS, no domingo (7), o candidato à reeleição destacou que a população sul-mato-grossense acreditou na responsabilidade de um governo que fez a diferença e tornou Mato Grosso do Sul um dos melhores estados para se viver.

Reinaldo obteve a preferência de 44,61% do eleitorado. Foram 576.993 votos conquistados pelo governador. O segundo colocado no pleito alcançou 31,62% (408.969 votos). Das 79 cidades de Mato Grosso do Sul, 67 escolheram o projeto de reeleição de Reinaldo. Ou seja, 83,5% dos municípios.

O governador venceu no maior colégio eleitoral do Estado, Campo Grande. Ele também saiu vitorioso em cidades da fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia: Ponta Porã, Sete Quedas, Paranhos, Antônio João, Bela Vista, Porto Murtinho, Corumbá e Ladário. Cidades do Conesul, Sudoeste e da região da Capital também mostraram votação expressiva em Reinaldo Azambuja. Em Taquarussu ele obteve 74,19% da preferência.

Ao todo, Reinaldo venceu em 67 municípios.