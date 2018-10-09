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Eleições 2018

Por 2020 o MDB caminha para apoio ao Juiz Odilon

PDT negocia diretamente com emedebistas que só decidem com aval de André

Rhobson ADM

Publicado em 09/10/2018 às 15:58

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Ainda sob o efeito da derrota nas urnas, por novamente não ir para o segundo turno de uma disputa de Governo em Mato Grosso do Sul, o MDB é cortejado. E dos lados que seguem nas eleições o mais próximo de um acordo, com o partido de André Puccinelli, é justamente o PDT, do Juiz Odilon de Oliveira.

“Foi iniciado um diálogo, e existe o interesse dos dois lados. O MDB teve uma votação expressiva e também faz contraponto a a administração do governador Reinaldo Azambuja. É bem possível que haja novidades nos próximos dias, ou nas próximas horas”, destaca o ex-vereador por Campo Grande, Paulo Pedra. De acordo com ele, o pacto sendo efetivado botaria fogo no segundo turno dessas eleições e também no pleito de 2018.

“Será uma medida inteligente deles, já que o Odilon vai ganhar, e o povo quer mudança. Além disso, é claro o interesse do PSDB de ter prefeitos nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, se pudesse. Se o MDB declara ajuda hoje, daqui a dois anos terá que rivalizar em todo o Estado com os tucanos, sem contar o que ocorreu em 2014. Deu o apoio, mas foi esquecido”, declara ainda Pedra, que funciona como um dos capitães da linha de frente do Juiz Odilon.

Puccinelli será consultado a respeito de aliança que já tem apreço da maioria

Preso há oito semanas, o presidente regional do MDB será consultado a respeito dos desígnios da legenda no Estado. Na noite da segunda-feira (8), o partido, inclusive, reuniu um grupo expressivo de lideranças para consultar sobre o melhor caminho a seguir no segundo turno dessas eleições. E a reunião deixou sinais claros a serem ponderados pelo ex-governador André Puccinelli.

“Existe uma propensão a esse apoio. Na reunião mostrou isso, e também nos telefonemas com gente do nosso grupo, vê-se que uma maioria dos emedebistas pende a essa escolha. Se for como ocorreu em 2016, nas eleições municipais de Campo Grande, haverá a liberdade da militância escolher, porém, existe a chance de termos um posicionamento oficial MDB. E 2020 influencia nisso”, cita o presidente do diretório municipal do MDB, Ulisses Rocha.

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