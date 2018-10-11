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Política

Com Reinaldo, MS recebe R$ 40 bilhões em investimentos privados

Rhobson ADM

Publicado em 11/10/2018 às 07:35

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Mato Grosso do Sul recebeu cerca de R$ 40 bilhões em investimentos privados entre 2015 e 2018, o que possibilitou que o Estado assumisse posição de destaque nacional na abertura de vagas no mercado de trabalho. Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição, explicou que com responsabilidade, o governo atraiu indústrias e contribui para a geração de empregos em todas as regiões do Estado.

O governador ainda ressaltou que Mato Grosso do Sul foi o Estado que mais aumentou a renda do trabalhador. Foi 8% de aumento. “Somos o primeiro dos cinco estados que conseguiram melhorar a renda média dos trabalhadores”, pontuou.

No primeiro mandato do governador, 240 empreendimentos (pequenos, médios e grandes) abriram as portas em Mato Grosso do Sul, gerando aproximadamente 27 mil empregos diretos. Do total de empreendimentos, 66 são grandes indústrias que ofertaram 9.581 empregos em 23 municípios.

Quando somadas as vagas abertas em indústrias já existentes, após a convalidação dos incentivos fiscais, a geração positiva de empregos salta para 22,3 mil. Isso porque a lei de incentivos fiscais de MS, que se tornou referência nacional ao prorrogar benefícios fiscais até 2032, permitiu a geração de outros 12.727 empregos.

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