Eleitores sacrificam virada de Ano Novo para acompanhar posse de Bolsonaro

Eleitores e fãs do futuro presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), sacrificam passar a virada do Ano Novo com a família, para poder acompanhar a posse do político, marcada para o dia 1º de janeiro, em Brasília.

Muitos moradores de Mato Grosso do Sul, se organizaram meses antes, sozinhos ou em grupos, para a viagem de aproximadamente, 1.050 quilômetros e mais de dez horas de estrada.

É o caso do morador de Corumbá, o microempreendedor, Emerson Arruda, 38, que se organizou com mais 25 pessoas e estão a caminho de Brasília. “Locamos um microônibus com ajuda de empresários. Fizemos por dois meses, rifas, promoções, para arrecadarmos dinheiro para a viagem”, comentou.

O grupo que está a caminho de Brasília, saiu ontem às 17h de Corumbá, do Porto Geral. “Esse grupo que vai participar da posse, mobilizou a cidade durante a campanha, a favor de Bolsonaro. Fizemos campanha até de barco e isso chamou a atenção dele, que postou no Twitter nunca ter visto uma mobilização como a nossa”, lembra.

Emerson explicou que como o grupo estava alinhado, decidiu se mobilizar para a posse. “Vamos ficar em uma chácara que um jornalista colega nosso, disponibilizou”.

A ansiedade toma conta do grupo pró-Bolsonaro. “Participamos da campanha e agora vamos estar presente na posse, ansiedade e emoção de estar num ato histórico do Brasil, não tem como descrever”.

A vendedora autônoma, Luciana Santos, 32, está fazendo aniversário hoje (30) e o presente, será acompanhar a posse do futuro presidente. “Esse momento é único pra mim, eu trabalhei muito para elegê-lo, então nada mais gratificante que fazer parte desse momento”.

Moradora do Aero Rancho, ela fez uma vaquinha pelo Facebook, pedindo doações a partir de R$ 1. “Comecei em novembro a campanha, mas consegui todo o dinheiro em cima da hora, por isso estou indo sozinha, sem ninguém da minha família”.

Ela juntou quase R$ 900, comprou uma passagem e partiu rumo a Goiânia, ontem. “Cheguei hoje na cidade, minhas irmãs moram aqui. Hoje à noite embarco para Brasília”.

Mas como conseguiu o dinheiro no último minuto, segundo ela, não foi possível reservar hotel devido a lotação. “Tenho uma barraca e estou levando ela. Vou tentar achar um lugar bem próximo para ver a posse de Bolsonaro”.

Ela diz não ter medo de dormir na barraca, sozinha. “Tenho muito policial lá, não vai ter problema”.

A corretora de seguros, Gabriela D Falvi, 32, está viajando de carro com o marido e mais um casal de amigos. “Estamos nos preparando para a viagem há 60 dias. Reservamos hotel e estamos indo de carro”.

Os casais saíram de Campo Grande na madrugada de hoje e já estão próximos de Brasília. “Vamos ficar até o dia 2 de janeiro, a princípio. Estamos ansiosos, a expectativa é grande”, comentou.

Questionada como será passar a virada de Ano Novo sem o restante da família, Gabriela disse ser necessário fazer isso. “Ficar em casa deitado falando mal de política, não adianta. Trabalhamos para eleger o Bolsonaro e nada mais justo acompanhar a posse”.

Juliana Gaioso Pontes, do movimento Pátria Livre, organizou há meses uma caravana para posse do futuro presidente. "Eu tinha visto 3 ônibus e fechado já com o pessoal da cidade pra ir, mas como fiquei doente, descobri um câncer de mama dias atrás, não conseguir ir. As pessoas viajaram de carro e algumas de ônibus ".