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POSSE DE REINALDO AZAMBUJA

Posse do governador e secretários acontece nesta terça-feira na Assembleia Legislativa

Presidente da Casa de Leis comandará a cerimônia que começa às 15h

Rhobson ADM

Publicado em 31/12/2018 às 09:43

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Posse do governador reeleito, Reinaldo Azambuja (PSDB), e do vice, Murilo Zauith (DEM), será às 15h da próxima terça-feira (1), na Assembleia Legislativa, e a cerimônia será comandada pelo presidente da Casa de Leis, deputado Junior Mochi (MDB).

Um pouco antes da posse, o governador vai conceder entrevista à imprensa. A posse dos secretários que iniciarão o novo mandato de quatro anos está marcada para começar às 17h. A segunda cerimônia será no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.
Policiais de trânsito estarão orientando os condutores na entrada do Parque dos Poderes para evitar congestionamento. 

CONFIRA A LISTA DOS SECRETÁRIOS QUE SERÃO EMPOSSADOS:

Antônio Carlos Videira – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp);
Carlos Eduardo Girão – Controladoria-Geral do Estado (CGE-MS);
Eduardo Corrêa Riedel – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov);
Elisa Cléia Pinheiro Rodrigues Nobre – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast);
Fabíola Marquetti Sanches Rahim – Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS);
Felipe Mattos de Lima Ribeiro – Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz);
Geraldo Resende Pereira – Secretaria de Estado de Saúde (SES);
Jaime Elias Verruck – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro);
Maria Cecilia Amendola da Motta – Secretaria de Estado de Educação (SED);
Murilo Zauith – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra);
Roberto Hashioka – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

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