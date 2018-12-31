Posse do governador e secretários acontece nesta terça-feira na Assembleia Legislativa

Posse do governador reeleito, Reinaldo Azambuja (PSDB), e do vice, Murilo Zauith (DEM), será às 15h da próxima terça-feira (1), na Assembleia Legislativa, e a cerimônia será comandada pelo presidente da Casa de Leis, deputado Junior Mochi (MDB).

Um pouco antes da posse, o governador vai conceder entrevista à imprensa. A posse dos secretários que iniciarão o novo mandato de quatro anos está marcada para começar às 17h. A segunda cerimônia será no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Policiais de trânsito estarão orientando os condutores na entrada do Parque dos Poderes para evitar congestionamento.

CONFIRA A LISTA DOS SECRETÁRIOS QUE SERÃO EMPOSSADOS:

Antônio Carlos Videira – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp);

Carlos Eduardo Girão – Controladoria-Geral do Estado (CGE-MS);

Eduardo Corrêa Riedel – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov);

Elisa Cléia Pinheiro Rodrigues Nobre – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast);

Fabíola Marquetti Sanches Rahim – Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS);

Felipe Mattos de Lima Ribeiro – Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz);

Geraldo Resende Pereira – Secretaria de Estado de Saúde (SES);

Jaime Elias Verruck – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro);

Maria Cecilia Amendola da Motta – Secretaria de Estado de Educação (SED);

Murilo Zauith – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra);

Roberto Hashioka – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).