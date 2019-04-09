Prefeito de Aquidauana cumpre agenda na Marcha a Brasília, no DF

O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro cumpre agenda em Brasília, participando da XXII Marcha a Brasília e visitando ministérios, acompanhado de outros prefeitos do Mato Grosso do Sul.

Na manhã de hoje (9), o prefeito participou da solenidade de abertura da Marcha, com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e líderes dos poderes, presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

De acordo com o prefeito, entre as pautas estão o Pacto Federativo; cessão onerosa; aumento de 1% no FPM (Fundo de Participação dos Municípios); ISS (Imposto sobre Serviços); Novo Fundeb; e Lei Kandir.

"Minha prioridade aqui em Brasília é ir à busca de recursos para a nossa cidade. Precisamos de mais verbas para dar continuidade às drenagens, pavimentações e melhorar a saúde, principalmente, o custeio do nosso hospital e do CEM", informou.