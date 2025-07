11 sistemas completos de videolaparoscopia são entregues para hospitais de MS

HR3, Divulgação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) tem feito, nas últimas semanas, a entrega de 11 sistemas completos de videolaparoscopia, também conhecidos como torres de vídeo rígidas, a unidades de saúde da rede pública de Mato Grosso do Sul. A medida fortalece a realização de cirurgias minimamente invasivas nos hospitais do interior do estado, promovendo mais segurança e eficiência no atendimento à população.

A distribuição dos equipamentos levou em conta o processo de regionalização da saúde. A SES fez a aquisição com foco em contemplar, de forma estratégica, unidades de acordo com as necessidades específicas de cada macrorregião.

Os municípios beneficiados são: Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Coxim, Nova Andradina, Três Lagoas, Naviraí, Paranaíba, Chapadão do Sul e Jardim.

Tecnologia em saúde

As torres possibilitam cirurgias com menor tempo de recuperação, menor risco de infecção e redução significativa no tempo de internação dos pacientes. Cada torre é composta por câmera de alta definição, monitor, fonte de luz, insuflador e demais componentes que formam o sistema.

Os recursos utilizados para aquisição dos equipamentos são oriundos tanto da esfera federal quanto estadual, viabilizados por meio de propostas previamente cadastradas e indicações parlamentares.

Para assegurar sua correta utilização, os profissionais de saúde das unidades contempladas passaram por capacitação especializada. A Superintendente de Atenção à Saúde da SES, Angélica Cristina Segatto Congro, destacou a importância da iniciativa: “Estamos investindo em tecnologia e capacitação para garantir um atendimento mais seguro, eficiente e humanizado. Essas torres representam um avanço significativo na qualidade das cirurgias realizadas nos hospitais”, finalizou.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!