14ª edição da campanha 'Doe o Melhor de Você' tem ponto no TCE

Campanha "Doe o Melhor de Você: Doe Vida" / Bruno Rezende/Secom

Nesta quinta-feira (24), acontece a 14ª edição da campanha "Doe o Melhor de Você: Doe Vida", iniciativa que já integra o calendário institucional do Governo de Mato Grosso do Sul. Desta vez, a ação acontecerá no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), no Parque dos Poderes, das 8h às 12h.

A campanha idealizada pelo setor de Educação Fiscal da Sefaz-MS (Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul) tem como proposta levar a estrutura completa de coleta de sangue para dentro dos órgãos públicos, unindo solidariedade, cidadania e conscientização em um único gesto.