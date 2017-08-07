Procurador-Geral de Justiça recebe visita do presidente do Instituto Sangue Bom

O Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos recebeu na sexta-feira (04) a visita do Presidente do Instituto Sangue Bom (ISB), Carlos Alberto Rezende (Prof. Carlão).

De acordo com o Prof. Carlão o encontro serviu para discutir uma futura parceria envolvendo palestra e cadastramento de doadores de medula óssea no âmbito do Ministério Público Estadual.

Para o Procurador-Geral de Justiça o trabalho desenvolvido pelo Presidente do Instituto Sangue Bom e os parceiros é de suma importância para conscientizar a população sobre a doação de sangue e medula óssea. “É louvável o trabalho do Prof. Carlão e ele pode contar com o apoio do Ministério Público Estadual”, ressaltou.

Instituto Sangue Bom

O Instituto é uma extensão do Projeto Sangue Bom que nasceu em 2015, idealizado por Carlos Alberto Rezende, conhecido como Prof. Carlão, quando foi diagnosticado com aplasia medular. Diante de sua luta pela vida, abraçou a causa e viu como missão conscientizar e mobilizar a sociedade no engajamento das causas relacionadas à doação de vida.

As palestras do Instituto têm o intuito de levar informação a todo público, e servir de canal para captação de doadores.

De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Sangue Bom, de setembro de 2015 a setembro de 2016, foram realizadas mais de 40 campanhas, sempre com orientação logística e estrutural do Hemosul, e o resultado é incrível: Em Campo Grande, o número de pessoas cadastradas como doadores de medula óssea aumentou em 85%.

Serviços

Para saber sobre palestras e informações sobre doações de sangue, medula óssea, órgãos e cordão umbilical, acesse o site do Instituto Sangue Bom clicando aqui.

Quer ser um doador de medula óssea? Faça seu cadastro e esclareça suas dúvidas na página do REDOME (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea).