Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:51

Buscar

Últimas notícias
X

Saúde

Procurador-Geral de Justiça recebe visita do presidente do Instituto Sangue Bom

Encontro serviu para discutir uma futura parceria envolvendo palestra e cadastramento de doadores de medula óssea no âmbito do MPMS

Flavio Brito

Publicado em 07/08/2017 às 13:17

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos recebeu na sexta-feira (04) a visita do Presidente do Instituto Sangue Bom (ISB), Carlos Alberto Rezende (Prof. Carlão).

De acordo com o Prof. Carlão o encontro serviu para discutir uma futura parceria envolvendo palestra e cadastramento de doadores de medula óssea no âmbito do Ministério Público Estadual.

Para o Procurador-Geral de Justiça o trabalho desenvolvido pelo Presidente do Instituto Sangue Bom e os parceiros é de suma importância para conscientizar a população sobre a doação de sangue e medula óssea. “É louvável o trabalho do Prof. Carlão e ele pode contar com o apoio do Ministério Público Estadual”, ressaltou.

Instituto Sangue Bom

O Instituto é uma extensão do Projeto Sangue Bom que nasceu em 2015, idealizado por Carlos Alberto Rezende, conhecido como Prof. Carlão, quando foi diagnosticado com aplasia medular. Diante de sua luta pela vida, abraçou a causa e viu como missão conscientizar e mobilizar a sociedade no engajamento das causas relacionadas à doação de vida.

As palestras do Instituto têm o intuito de levar informação a todo público, e servir de canal para captação de doadores.

De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Sangue Bom, de setembro de 2015 a setembro de 2016, foram realizadas mais de 40 campanhas, sempre com orientação logística e estrutural do Hemosul, e o resultado é incrível: Em Campo Grande, o número de pessoas cadastradas como doadores de medula óssea aumentou em 85%.

Serviços

Para saber sobre palestras e informações sobre doações de sangue, medula óssea, órgãos e cordão umbilical, acesse o site do Instituto Sangue Bom clicando aqui.

Quer ser um doador de medula óssea? Faça seu cadastro e esclareça suas dúvidas na página do REDOME (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Saúde

Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento

Saúde

MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Publicidade

Saúde

Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo