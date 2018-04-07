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Governador lança Caravana da Saúde Indígena em Aquidauana, mas evita falar de candidatura

Reinaldo diz que regionalização da Saúde, antes centrada na Capital, é um avanço em seu governo

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/04/2018 às 08:40

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Neste sábado (7), o governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda exclusiva da pasta da saúde em Aquidauana e região e está em visita, ao lado do prefeito Odilon Ribeiro, o Hospital Regional Estácio Muniz. Na ocasião, caixas cirúrgicas com instrumentos médicos e mais 4 leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva estão sendo entregues a fim de reforçar a estrutura de atendimento que o hospital disponibiliza, não só aos pacientes de Aquidauana, como para toda a região.

Logo após, Reinaldo Azambuja segue para o distrito de Taunay, onde acompanhado do prefeito Odilon Ribeiro, vereadores, secretários e lideranças políticas e indígenas da região, participarão da abertura oficial da Caravana da Saúde Indígena, cuja estrutura está montada na Aldeia Lagoinha, para centenas de atendimentos médicos, odontológicos, serviços sociais e jurídicos.

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“O governo do Estado já tem o programa Caravana da Saúde, mas agora criamos um especificamente às comunidades indígenas que poderão ter acesso a inúmeros atendimentos, como cirurgias, exames, consultas, entre outros, e deverá permanecer por mais um mês”, disse Reinaldo.

Ainda segundo o governador, que volta à Aquidauana pela terceira vez em menos de 45 dias, mais de 1700 exames serão oferecidos durante a Caravana da Saúde Indígena nas comunidades da região. “Para a gente é uma alegria enorme poder retornar aqui e trazer uma ação de saúde tão importante quanto essa: ampliar os leitos de UTI e continuar fazendo os investimentos como temos feito aqui em Aquidauana e todos os municípios no entorno que têm a participação e a parceria do governo do Estado”, afirmou.

Eleições 2018

Reinaldo Azambuja evita dar detalhes sobre sua candidatura à reeleição ao governo do Estado, mas se diz satisfeito com os investimentos maciços realizados durante seu mandato, já que conseguiu regionalizar a Saúde, antes centralizada na Capital, Campo Grande. “Hoje já tem a pulverização [dos serviços] pelas macrorregiões, Aquidauana é uma delas, com tomógrafo, com aparelhos ultramodernos, com UTIs, hemodiálise e isso tem sido espalhado por todo interior”, analisou.

Quanto à campanha, o governador foi enfático. “Tenho dito que a missão do governador é cuidar do governo e o partido cuida das Eleições. Hoje é o prazo final das acomodações, das filiações e a partir daqui o PSDB com seus aliados vão construir o que eles entendem ser o melhor caminho para as Eleições 2018. É um momento importante do nosso país”, finalizou.

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