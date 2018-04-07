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Saúde

‘Mais de 3 mil atendimentos deverão acontecer em 15 dias’, afirma prefeito Odilon

No lançamento da Caravana da Saúde Indígena, governador e prefeito se unem para anunciar as melhorias na saúde

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/04/2018 às 10:46

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No Dia Mundial da Saúde, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e celebrado hoje (7) no mundo todo, o governo do Estado e Prefeitura de Aquidauana anunciam diversas ações no município, que contribuirá, por consequência, na melhoria do atendimento a todas comunidades da Região Sudoeste.

Conforme informou o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, a Caravana da Saúde Indígena deverá desafogar a demanda nos hospitais da região. Segundo ele, mais de 3000 atendimentos serão oferecidos nos próximos 15 dias. “Trata-se de uma necessidade importante para a comunidade indígena que nunca foi tão bem assistida quanto agora.”

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Para o prefeito de Aquidauana, a vinda do governador Reinaldo Azambuja mostra o compromisso do governo do Estado em resolver problemas antigos da saúde pública no município. “A renovação dos equipamentos cirúrgicos do Hospital Regional é importante para otimizar o atendimento à população, sem contar a viabilização de mais 4 leitos de UTI (com custo aproximado de 80 mil reais cada), já que há 6 anos o município pleiteava, mas não conseguia obtê-los”, explicou.

Odilon ainda ressalta que os eventos relacionados à saúde do município são resultado de um trabalho em conjunto. “Imprensa, dos vereadores, da comunidade, do prefeito, do governador, nossos parlamentares federais e estaduais, ou seja, todos têm ajudado e contribuído para o crescimento da nossa cidade e de toda a região.

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