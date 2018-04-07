‘Mais de 3 mil atendimentos deverão acontecer em 15 dias’, afirma prefeito Odilon

No Dia Mundial da Saúde, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e celebrado hoje (7) no mundo todo, o governo do Estado e Prefeitura de Aquidauana anunciam diversas ações no município, que contribuirá, por consequência, na melhoria do atendimento a todas comunidades da Região Sudoeste.

Conforme informou o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, a Caravana da Saúde Indígena deverá desafogar a demanda nos hospitais da região. Segundo ele, mais de 3000 atendimentos serão oferecidos nos próximos 15 dias. “Trata-se de uma necessidade importante para a comunidade indígena que nunca foi tão bem assistida quanto agora.”