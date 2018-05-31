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Saúde

Pesquisa diz que adolescentes fumantes têm mais obesidade abdominal

O acúmulo de gordura na barriga representa um fator de risco importante para o desenvolvimento de doenças crônicas

Vanessa Ricarte

Publicado em 31/05/2018 às 10:36

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Uma pesquisa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) mostra que a obesidade abdominal em adolescentes de 15 a 17 anos é mais frequente entre fumantes do que entre não fumantes.

o acúmulo de gordura na barriga representa um fator de risco importante para o desenvolvimento de doenças crônicas como câncer, diabetes e cardiovasculares.

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O estudo foi feito em parceria com pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

Entre os meninos, a circunferência abdominal dos fumantes é 131% maior do que a dos não fumantes. Entre as meninas, a circunferência daqueles que fumam é 57% maior.

O impacto do fumo na vida dos adolescentes não se restringe a um acúmulo maior de gordura na barriga. Aqueles que fumam um cigarro ou mais por dia consomem mais bebida alcoólica.

Enquanto entre os meninos não fumantes a prevalência de quem bebe uma ou mais doses de álcool diariamente é de apenas 3,1%, entre os fumantes esse percentual chega a 28,9%.

Entre as meninas fumantes, a prevalência do consumo diário de álcool é ainda maior que entre os meninos: 31,2%.

Venda proibida

Estima-se que, no Brasil, onde é proibido vender cigarro para menores de 18 anos, haja 100 mil adolescentes que fumam diariamente.

Para o coautor do estudo André Sklo, o tabagismo é considerado uma doença pediátrica porque o ato de experimentar o fumo entre a maioria das pessoas ocorre na infância ou adolescência.

Hoje (31) é celebrado o Dia Mundial sem Tabaco. Apesar dos resultados negativos sobre o tabagismo na adolescência, segundo o Inca, a luta para o controle do tabagismo também tem vitórias.

Uma delas é a redução, em 35%, do número de fumantes no Brasil nos últimos dez anos. Em 2016, o percentual de adultos fumantes chegou a 10,2%.

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