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Solidariedade

Campanha de doação de medula do TJMS começa nesta terça-feira

A unidade do Hemosul também estará no Fórum na quarta (26) e no CIJUS, na quinta-feira (27)

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/09/2018 às 08:51

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A campanha “Super Dana” de doação de medula óssea do Tribunal de Justiça começa a ser efetivada amanhã (25). A partir das 13 horas, uma unidade do Hemosul estará na Secretaria do TJMS para fazer o cadastramento e colher material genético, além de fazer atualização cadastral de quem já é doador. A unidade do Hemosul também estará no Fórum na quarta (26) e no CIJUS, na quinta-feira (27).
 
Antes mesmo de a campanha “Super Dana” ser idealizada, um servidor do Tribunal de Justiça foi selecionado para salvar a vida de uma menina, por meio de doação de medula. Wilmar Nery da Silva, servidor aposentado do Poder Judiciário e doador desde 1990, realizou o procedimento cirúrgico em Curitiba (PR) e teve todos os procedimentos, viagens e estadia sem nenhum custo.
 
Feitos os exames que confirmar a compatibilidade, Wilmar foi de Campo Grande a Curitiba para o procedimento cirúrgico que, ao contrário do que muitos pensam, é prático, simples e nada muito invasivo. Ao todo, ele permaneceu três dias internado e o pós-cirúrgico se resumiu a um desconforto na região da bacia, de onde é retirada a medula. De recomendação pós doação, Wilmar não pôde erguer peso por 15 dias, no mais, vida normal.
 
“Não posso nem classificar como dor. Muitas pessoas dizem que eu salvei uma vida, mas não consigo enxergar dessa forma: vejo simplesmente como uma doação. Da mesma maneira como eu doo sangue e sei que isso fará bem para alguém, é um gesto de amor e cidadania. Quanta dor poderíamos evitar se tivéssemos sangue à vontade, medula, órgãos - tudo isso seria mais fácil de lidar".
 
Conheça -  Super Dana vem do nome da neta do juiz aposentado Joviano de Rezende Castro Caiado, que atuou na 4ª Vara Criminal da Capital. Aos quatro anos, Dana descobriu que tinha leucemia durante uma viagem onde conheceria a Disney. 
 
Ao chegar em Orlando (EUA), a pequena Dana ficou internada vários dias, com febre e manchas no corpo. Sem conseguir realizar o sonho de conhecer as princesas da Disney, Dana voltou ao Brasil e permaneceu internada em um grupo de alto risco, com possibilidade precisar fazer transplante de medula. 
 
O caso mobilizou muitas pessoas na internet, já que a pequena brincava de ser blogueira e, em alguns de seus vídeos, explicava sobre sua doença. Hoje com cinco anos, ela faz quimioterapia para tratar a doença e vencer de vez a leucemia.
 
O projeto “Super Dana” foi idealizado pela Secretaria de Gestão de Pessoal e pela Secretaria de Comunicação do TJMS, com objetivo de despertar nas pessoas o sentimento de amor ao próximo. A comarca de Campo Grande possui um público potencial de cerca de três mil servidores.
 
Como ser um doador de medula óssea? É simples: basta procurar o Hemosul em Campo Grande ou o Centro de Doação de Sangue de sua cidade, ter entre 18 e 55 anos, estar em boa saúde, não ter doença infecciosa ou incapacitante, nem neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. É importante manter os dados cadastrais atualizados.
 
A doação pode tratar até 80 doenças, sendo a mais conhecida a leucemia. O procedimento de doação é gratuito, inclusive com viagens e hospedagem em outras cidades, não causa sequelas e o mais importante: pode salvar vidas.
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