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Saúde

Doença Renal Crônica é tema de encontro proposto por deputado Antônio Vaz

Thailla Torres

Publicado em 01/04/2019 às 15:02

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Proposto pelo deputado Antonio Vaz (PRB) e realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), o 1º Encontro Público-Privado sobre Doença Renal Crônica e Terapia Renal Substitutiva, foi realizado na última sexta-feira, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Com o apoio da Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante (ABCDT) e das Associações dos Pacientes Portadores de Doença Renal Crônica do Mato Grosso do Sul, e contou com a participação do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta como palestrante.

De acordo com a SBN, a Doença Renal Crônica (DRC) causa pelo menos 2,4 milhões de mortes no mundo por ano. Toda segunda quinta-feira do mês de março é considerado o Dia Mundial do Rim e o Encontro sobre a Doença Renal visa aumentar a conscientização sobre a alta e crescente presença de doenças renais em todo o mundo e a necessidade de estratégias para a prevenção e o gerenciamento de doenças renais.

Para o deputado Antônio Vaz, “a crise na Terapia Renal Substitutiva expõe uma grande falta de recursos e a necessidade de implantação de tratamento e prevenção da doença renal crônica”, o que também justifica a realização do encontro.

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