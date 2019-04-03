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Nove pessoas morreram por dengue em MS, sendo duas crianças

O boletim foi divulgado nesta quarta-feira (3) pela Secretaria Estadual de Saúde.

Thailla Torres

Publicado em 03/04/2019 às 13:45

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O boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (3) pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) mostra que nove pessoas morreram por dengue em Mato Grosso do Sul, sendo duas crianças.

Até o dia 27 de março, o boletim apontava confirmava as mortes de cinco pessoas, sendo duas em Campo Grande, duas em Três Lagoas e uma em Dourados.

Agora, foram contabilizados mais quatro óbitos: duas crianças em Campo Grande, uma mulher de 58 anos em Dourados e um homem de 79 anos em Três Lagoas.

O número de notificações cresceu de 15.924 casos para 18.636, um aumento de 17%. Dos 79 municípios do Estado, 47 estão com alta incidência de dengue. No boletim divulgado na semana passada, eram 36 cidades. Campo Grande, que está com decreto de emergência pela epidemia, aparece com 7.719 notificações da doença.

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