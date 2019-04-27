Hospital da Cassems é credenciado para realizar transplante de coração em MS

O Hospital Cassems de Campo Grande é considerado apto pelo Ministério da Saúde, a realizar transplantes de coração. A Portaria nº 509, de 17 de abril de 2019, autorizando esse tipo de procedimento foi publicada, na quinta-feira (25) na edição 79 do Diário Oficial da União. A unidade hospitalar foi a única contemplada com a liberação para transplantes cardíacos e a equipe terá como responsável técnico o cirurgião cardiovascular Carlos Barbosa.

A equipe é composta ainda pelos médicos cardiologistas Carolina Figueiroa de Brito e Mauro Rogério de Barros Wanderley júnior, pelo cirurgião torácico Diogo Gomes Augusto e pelos anestesiologistas Lilian Queiroz de Paula Lorentz e Rafael Nascimento. Segundo o cirurgião cardiovascular Carlos Barbosa, desde 2013, Campo Grande não realiza um transplante de coração e com “o credenciamento do Hospital Cassems será possível iniciar uma nova fase no intuito de salvar vidas e contribuir para a redução da fila de espera por um coração”.

O processo para o credenciamento do Hospital como unidade transplantadora já tem mais de um ano e iniciou com a captação de órgãos. Em seguida o Governo do Estado concedeu autorização para transplantar. Em parceria com o Incor (Instituto do Coração) foram realizadas aulas semanais para detalhar os processos relacionados ao transplante cardíaco. “Estamos há 18 meses em contato com o Incor, com aulas semanais para a equipe que coordenará este processo. Nós fizemos um grande levantamento de documentação e de reestruturação para podermos ser habilitados para esse serviço e para nós é motivo de muito orgulho reativar este importante serviço em nosso estado”, esclareceu a médica Priscilla Alexandrino, diretora técnica do Hospital Cassems de Campo Grande.