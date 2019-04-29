Famílias da Aldeia Limão Verde recebem atendimento nesta terça-feira

Nesta terça-feira (30), famílias da Aldeia Limão Verde receberão atendimento no segundo ciclo das ações itinerantes do projeto “A Prefeitura Mais Perto de Você” realizado pela Prefeitura de Aquidauana.

Das 7h até as 13 horas, moradores poderão ir até a Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias para os seguintes atendimentos da assistência Social: Cadastro do Bolsa Família; Atualização NIS; Atualização Cadastro do Bolsa Família; Atualização Cadastro LOAS pessoa idosa e com deficiência; Recurso das Condicionalidades Saúde, Educação Bolsa Família; Espelho do NIS; Passe Livre; Orientações para emissão de 2° via de documentos; ID Jovem; Orientações para a Biometria junto ao TRE; Corte de Cabelo Gratuito; Carteira de Trabalho; e orientações CRAS/ CREAS/ CRAM.

Ainda na escola, os moradores poderão também receber os atendimentos da equipe da Saúde, são eles: aferição de pressão arterial, teste rápido de HIV, sífilis e hepatite, exame preventivo e exame clínico das mamas.

O primeiro ciclo de atendimentos itinerantes do projeto “A Prefeitura Mais Perto de Você”, foi realizado no começo desse mês, no distrito de Cipolândia, beneficiando mais de 200 famílias da localidade e região.