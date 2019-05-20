‘Cassems Itinerante’ faz atendimento especializado em Aquidauana nesta quarta-feira

Saúde
Aquidauana e Coxim recebem atendimento especializado com o programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante” nesta semana. O programa foi criado em 2013 e, desde então, já atendeu mais de 33 mil pessoas em todo o estado.
A implementação desse atendimento especializado aconteceu após a Caixa dos Servidores perceber a carência de médicos especialistas no interior do estado. Dessa forma, o principal objetivo do programa é amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do Estado no acesso à medicina especializada, nos locais onde não há disponibilidade desses serviços na Rede Própria ou na Credenciada.
O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, lembra que a falta ou a má distribuição de médicos, que tem sido tema de debates nacionais, levaram a Caixa dos Servidores a criar o programa. “Nós sabemos o quanto sofremos com a ausência de profissionais em nossas regionais e hospitais. Começamos a criar um grupo de profissionais diferenciados, interessados em caminhar conosco neste atendimento itinerante e que, sobretudo, tenham a esperança de minimizar os problemas de atendimento no interior”, ressalta.
Confira a agenda do programa Cassems Itinerante para esta semana:
Quarta-feira, 22/05:
Aquidauana – Reumatologista Solino Neto
Aquidauana – Generalista Odilon Corral
Quinta-feira, 23/05:
Coxim - Dermatologista Guilherme Bittner
Saúde
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