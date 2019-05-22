Credenciamento da SES para programa de saúde com salário de até R$ 5 mil termina dia 24

O Programa Telessaúde Brasil Redes em Mato Grosso do Sul está selecionado alguns profissionais por meio de credenciamento, através da SES (Secretaria de Estado de Saúde), para atuarem em diversas áreas e com salários de R$ 2,5 mil a R$ 5 mil. O credenciamento termina nesta quinta-feira (24).

Estão sendo credenciadas, pela internet, pessoas físicas para exercerem as funções de analista de sistemas, web designer, monitor de campo e coordenador de equipe de campo. Os profissionais devem residir nas cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas. Para se credenciar, o profissional não pode ter vínculo com a rede pública, exceto no caso de ser por meio de contrato.

O período de credenciamento começou no dia 3 e vai até 24 de maio, às 23h59min e deve ser feito no endereço www.telessaude.ms.gov.br, referentes aos editais 05 e 06. O edital, adendos e demais avisos encontram-se disponíveis aos interessados, gratuitamente no site www.centraldecompras.ms.gov.br.

A convocação dos credenciados se dará conforme o exclusivo interesse, necessidade, oportunidade e conveniência do Telessaúde Mato Grosso do Sul, de acordo com as demandas previstas para a execução do Plano de Trabalho do Projeto de Expansão do Programa Telessaúde Brasil Redes no Mato Grosso do Sul, conforme o convênio 792503/2013.

O Programa - Segundo André Vinicius de Assis, diretor-geral de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da SES, o Programa Telessaúde Brasil Redes é uma ação nacional que busca melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica no Sistema Único da Saúde (SUS), integrando ensino e serviço por meio de ferramentas de tecnologias da informação, que oferecem condições para promover a Teleassistência e a Teleducação, a fim de agilizar o atendimento aos usuários do SUS.