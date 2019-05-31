Carreta odontológica chega em Bonito com meta de atender 2,6 mil pessoas

A partir de segunda-feira, 3 de junho, a carreta do OdontoSesc estará estacionada na Praça do bairro Marambaia, em Bonito, com serviços gratuitos de restaurações, profilaxia (limpeza), raspagens, extrações e urgências. Os agendamentos deverão ser feitos no próprio local, o horário de atendimento será das 13h às 19 horas às segundas-feiras e às terças, quartas, quintas e sextas das 7h às 13 horas. A carreta permanecerá em Bonito até o dia 3 de dezembro.

O paciente fará todo o tratamento indicado com dias e horários agendados até a conclusão de tudo que for necessário e disponível na unidade. A meta é atender diariamente 22 pessoas na unidade, atingindo, durante o período de permanência, 2.640 atendimentos e 8.000 procedimentos.

Sobre o OdontoSesc – Lançado em 1999 pelo Sesc Departamento Nacional do Sesc, o Projeto OdontoSesc foi criado com o objetivo de contribuir com a melhoria da saúde bucal brasileira, com o foco direcionado à prestação de serviços odontológicos e ações de educação em saúde a populações carentes.

Em Mato Grosso do Sul o projeto teve início em 2001, com a primeira atuação em Aquidauana. Nesses treze anos de atuação, o OdontoSESC percorreu as seguintes localidades: Aquidauana, Costa Rica, Rio Brilhante, Terenos, Campo Grande, Sidrolândia, Bandeirantes, Camapuã, Dourados, Nioaque, Naviraí, Bonito, Jaraguari, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Coxim, Corumbá e, no ano passado, esteve em Aral Moreira e Anastácio. Somente nestas duas últimas cidades foram realizados mais de cinco mil atendimentos.

Por meio de Unidades Móveis, com uma estrutura tecnológica moderna e eficaz e que contam com equipes especializadas, ações comunitárias são desenvolvidas em cidades do interior e nas periferias dos grandes centros. Os principais objetivos do projeto têm sido: estender ações de odontologia para a população de baixa renda e com dificuldade de acesso aos serviços de saúde bucal; e estimular a participação das comunidades atendidas, por meio de ações concretas que mobilizem a população em prol da saúde bucal, contribuindo para um estilo de vida mais saudável, e respeitando o perfil sociocultural de cada região.