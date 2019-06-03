Corumbá bate a meta de vacinação contra H1N1

A meta de vacinar pelo menos 90% do público-alvo contra a gripe, conforme recomendação do Ministério da Saúde, foi superada por Corumbá. Ao todo, foram vacinadas 28.726 pessoas do grupo prioritário, representando 94,11%.

A partir de hoje (3), a vacinação está aberta para toda a população com as doses remanescentes. Mas a oferta acontece apenas enquanto durar o estoque.

O objetivo ainda é vacinar o grupo de risco, mas quem não faz parte do público-prioritário da Campanha de Vacinação contra a Influenza também pode procurar a unidade de saúde mais próxima para se vacinar. A medida evitará desperdício de doses.

Para cumprir a meta técnicos da Secretaria de Saúde foram a campo aplicar as doses de vacinas, percorreram Escolas Municipais, Centro de Convivência do Idoso e Centros de Referência de Assistência Social.