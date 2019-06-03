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Saúde confirma mais três mortes por gripe, totalizando 13 casos em MS

Últimos casos foram registrados em Corumbá, Porto Murtinho e Rio Verde

Thailla Torres

Publicado em 03/06/2019 às 16:25

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A SES (Secretaria de Estado de Saúde) confirmou mais três mortes por gripe em Mato Grosso do Sul. Entre os casos, uma mulher que teve complicações no parto e estava com imunidade baixa.

Os últimos casos confirmados foram em Corumbá, Porto Murtinho e Rio Verde de Mato Grosso. No Pantanal, a vítima foi uma mulher, de 36 anos, que estava internada desde o dia 25 de maio e morreu no sábado (1º) e foi diagnosticado com o vírus Influenza H1N1.

Conforme o site Diário Corumbaense, a vítima, que não teve o nome revelado, teve complicações no parto e estava com a imunidade baixa devido a outras doenças. De acordo com a SES, a paciente tinha hipertensão e fazia tratamento de outras doenças.

Já em Rio Verde, a vítima foi uma idosa de 87 anos, que estava acamada. A confirmação do Influenza A saiu nesta segunda-feira (3), porém a SES aguarda o resultado da subtipagem.

O terceiro óbito foi de um homem, de 33 anos, em Porto Murtinho. A morte aconteceu no dia 30 de maio.

Conforme dados da SES, Três Lagoas, na região oeste do Estado, lidera o ranking de morte por gripe, com cinco casos. Corumbá e Rio Verde registraram dois óbitos; Aquidauana, Inocência, Campo Grande e Porto Murtinho um caso cada.

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