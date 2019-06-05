Aquidauana recebe aulão especial para conscientizar sobre a obesidade infantil

Na semana do “Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil”, Aquidauana recebe na sexta-feira, 7 de junho, um “aulão” especial para discutir o tema. Serão dois encontros no Sesc Aquidauana, um às 8h e o outro às 18h, com objetivo de alertar sobre os cuidados necessários para combater a doença.



A unidade abre as portas para receber as crianças, a família e os amigos, para participarem juntos de um aulão com atividades recreativas e informações.



A ação é gratuita e contará com exercícios, brincadeiras e circuito funcional, estimulando as crianças e a comunidade a saírem do sedentarismo, e orientando sobre os principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento da doença. Serão momentos especiais em prol de uma conscientização importante.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade infantil está listada como um dos principais desafios para este século, uma doença que pode ser provocada por diversos fatores como, por exemplo, a alimentação. Oferecer as crianças uma dieta equilibrada rica em nutrientes, frutas e legumes, além de realizar atividade física regularmente, tornam-se fundamentais.



O “Aulão Circuito Funcional Kids”, será realizado na academia do Sesc em Aquidauana e destinado para crianças de 5 a 15 anos acompanhados de seus pais ou responsáveis.



O endereço é Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372 – B. Cidade Nova. Informações pelo telefone (67) 3241-6026.