Com nova morte por gripe confirmada, MS registra 14 óbitos em 2019

H1N1
Secretaria de Saúde confirmou morte de morador do município de Mundo Novo
Mato Grosso do Sul registrou uma nova morte por gripe, em 2019. A informação foi confirmada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), nesta quinta-feira (6), sendo a vítima um morador do município de Mundo Novo. Com o novo caso, o Estado agora atinge a marca de 14 óbitos por gripe, só este ano.
De acordo com o site Nova News, o morador foi identificado como Francisco Cesar Rodrigues, de 46 anos. Ele estava internado no Hospital da Vida, em Dourados, há pouco mais de uma semana e a morte foi confirmada no fim da manhã de ontem (5).
Ainda segundo o site, exames já haviam confirmado que a vítima estava com o vírus H1N1. Cesar era funcionário da prefeitura de Mundo Novo e chegou a morar em Batayporã e também na Capital, onde chegou a trabalhar como assessor parlamentar. A vítima deixa esposa e dois filhos.
Conforme dados da SES, Três Lagoas, na região oeste do Estado, lidera o ranking de morte por gripe, com cinco casos. Corumbá e Rio verde registraram dois óbitos; Aquidauana, Inocência, Campo Grande, Porto Murtinho e agora Mundo novo, um caso cada.
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