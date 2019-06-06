Com nova morte por gripe confirmada, MS registra 14 óbitos em 2019

Mato Grosso do Sul registrou uma nova morte por gripe, em 2019. A informação foi confirmada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), nesta quinta-feira (6), sendo a vítima um morador do município de Mundo Novo. Com o novo caso, o Estado agora atinge a marca de 14 óbitos por gripe, só este ano.

De acordo com o site Nova News, o morador foi identificado como Francisco Cesar Rodrigues, de 46 anos. Ele estava internado no Hospital da Vida, em Dourados, há pouco mais de uma semana e a morte foi confirmada no fim da manhã de ontem (5).

Ainda segundo o site, exames já haviam confirmado que a vítima estava com o vírus H1N1. Cesar era funcionário da prefeitura de Mundo Novo e chegou a morar em Batayporã e também na Capital, onde chegou a trabalhar como assessor parlamentar. A vítima deixa esposa e dois filhos.

Conforme dados da SES, Três Lagoas, na região oeste do Estado, lidera o ranking de morte por gripe, com cinco casos. Corumbá e Rio verde registraram dois óbitos; Aquidauana, Inocência, Campo Grande, Porto Murtinho e agora Mundo novo, um caso cada.