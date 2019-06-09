Secretaria Estadual de Saúde forma 125 profissionais em curso de Auriculoterapia

Mais de 120 profissionais da saúde de todo Estado concluíram na última quinta-feira (06) o curso de Auriculoterapia, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com o Ministério da Saúde e Universidade Federal de Santa Catarina. Com essa formação, esses profissionais estão aptos a elaborarem projetos de implementação dessa técnica- que utiliza estímulos na orelha para tratar uma série de disfunções físicas – nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). O curso foi realizado na Escola Pública de Saúde, Dr Jorge David Nasser, em Campo Grande.

Participaram do curso 125 profissionais de diversas áreas de atuação, como enfermeiros, terapeutas ocupacionais, técnicos em enfermagem, assistentes sociais, farmacêuticos, e que atuam em vários serviços de saúde, principalmente na Atenção Primária à Saúde. O curso foi iniciado em uma etapa a distância trazendo o fundamento teórico-científico, e na sequência os ensinamentos foram presenciais.