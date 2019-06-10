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Corumbá

Secretaria de Saúde confirma terceira morte por H1N1 em Corumbá e 14ª em MS

O último caso de morte por gripe A H1N1 foi registrado no dia 1° de junho, também em Corumbá

Thailla Torres

Publicado em 10/06/2019 às 14:45

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Foi confirmada a terceira morte pela gripe A H1N1 em Corumbá. A paciente, de 49 anos, morreu neste domingo (9) e já é a 14ª vítima em Mato Grosso do Sul. O último caso de morte por gripe H1N1 foi registrado no dia 1° de junho, também em Corumbá, quando uma mulher morreu logo após dar à luz.

A Secretaria de Saúde de Corumbá confirmou o óbito e informou que a mulher estava internada em hospital particular e na última quarta-feira (5) foi transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa. Conforme informações do jornal Diário Corumbaense, a paciente foi identificada como Jonirce Ovando, mas a Secretaria não divulgou o nome da paciente.

A Secretaria de Saúde reforçou a importância da prevenção para evitar a gripe. “É fundamental higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel, principalmente depois de tossir ou espirrar; depois de usar o banheiro, antes de comer, antes e depois de tocar os olhos, a boca e o nariz; evitar tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies potencialmente contaminadas (corrimãos, bancos, maçanetas etc.)”, diz.

A Secretaria ainda aponta que é preciso manter hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, ingestão de líquidos e atividade física. “Pessoas com síndrome gripal devem evitar contato direto com outras pessoas, abstendo-se de suas atividades de trabalho, estudo, sociais ou aglomerações e ambientes coletivos”.

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