Assentamento de Corumbá ganha unidade de saúde para atender mais de 130 famílias

Corumbá
Nesta terça-feira, foi entregue a reforma da Unidade Básica de Saúde da Família (UBS) Urucum, em Corumbá. A unidade de saúde está localizada na BR-262 e vai atender mais 130 famílias, totalizando 650 pessoas. O local servirá de base de apoio à Equipe Rural Mato Grande I, que atende além do assentamento Urucum os assentamentos Maria Coelho e São Gabriel.
No local os usuários têm acesso a atendimento médico, de enfermagem e odontológico, acompanhamento multidisciplinar junto aos profissionais do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), e poderão participar das atividades de prevenção e promoção à saúde, além de atendimentos individuais, rodas de conversa, abrangendo assim todo o ciclo de vida do usuário, seja criança, adolescente, gestante, adulto ou idoso.
Saúde
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