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Bonito convoca beneficiários do Bolsa Família para pesagem nas unidades de saúde

Os beneficiários devem apresentar documentos como caderneta de vacinação, cartão do SUS e número do NIS para manter o benefício

Karina Aguilar

Publicado em 06/08/2025 às 16:13

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A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Saúde, convoca todos os beneficiários do Programa Bolsa Família para comparecer às unidades de saúde de acordo com o calendário estabelecido.

As pesagens serão realizadas entre os dias 18 e 28 de agosto. É necessário levar os seguintes documentos:

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  • Caderneta de vacinação;
  • Cartão do SUS;
  • Caderneta de pré-natal (para gestantes);
  • Número do NIS, localizado no cartão de acompanhamento.

A Secretaria alerta para a importância do cumprimento do calendário: o não comparecimento pode resultar na suspensão do benefício.

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