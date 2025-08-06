Bonito convoca beneficiários do Bolsa Família para pesagem nas unidades de saúde

As pesagens serão realizadas entre os dias 18 e 28 de agosto. É necessário levar os seguintes documentos:

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Saúde, convoca todos os beneficiários do Programa Bolsa Família para comparecer às unidades de saúde de acordo com o calendário estabelecido.

Caderneta de vacinação;

Cartão do SUS;

Caderneta de pré-natal (para gestantes);

Número do NIS, localizado no cartão de acompanhamento.

A Secretaria alerta para a importância do cumprimento do calendário: o não comparecimento pode resultar na suspensão do benefício.

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