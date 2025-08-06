Bonito convoca beneficiários do Bolsa Família para pesagem nas unidades de saúde

Serviços
Os beneficiários devem apresentar documentos como caderneta de vacinação, cartão do SUS e número do NIS para manter o benefício
A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Saúde, convoca todos os beneficiários do Programa Bolsa Família para comparecer às unidades de saúde de acordo com o calendário estabelecido.
As pesagens serão realizadas entre os dias 18 e 28 de agosto. É necessário levar os seguintes documentos:
A Secretaria alerta para a importância do cumprimento do calendário: o não comparecimento pode resultar na suspensão do benefício.
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