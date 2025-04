Abril Laranja: CCZ de Anastácio engajado na luta contra a crueldade animal

Centro de Controle de Zoonoses de Anastácio / Luiz - Portal de Aquidauana

Durante o mês de abril, conhecido como Abril Laranja, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Anastácio, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, intensifica as ações de conscientização contra a crueldade animal. A campanha tem como foco a prevenção de maus-tratos, abandono e negligência, reforçando o compromisso com o bem-estar dos animais.

Segundo a Resolução nº 1.236/2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, configura-se crueldade qualquer ato intencional que provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais, assim como a exposição contínua e deliberada a maus-tratos, abandono ou negligência.

A população tem papel fundamental nessa luta. Casos de crueldade devem ser denunciados imediatamente pelos seguintes canais:

CCZ: (67) 99287-3667

Polícia Militar Ambiental (PMA): (67) 3904-2070 (WhatsApp)

A identidade do denunciante será mantida em sigilo. Com o engajamento da comunidade, é possível tornar Anastácio uma cidade mais justa e segura para todos os seres vivos.

