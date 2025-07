Professores demonstram solidariedade a colega com câncer e raspam cabeça

Três professores manifestaram soliidfariedade a colega e rasparam a cabeça / (Foto Divulgação)

A rotina escolar do Centro de Educação Profissional de Aquidauana Geraldo Afonso Garcia Ferreira (CEPA), foi quebrada por ensinamento edificante de solidariedade a uma professora que está com câncer. Ela teve que raspar a cabeça e três outros professores fizeram o mesmo como forma de demonstrar apoio e força para enfrentamento da enfermidade.

Silmara nasceu em Sidrolândia, é formada em Letras e leciona há 28 anos. Está em Aquidauana desde 2007 (18 anos), onde dá aulas de Língua Inglesa no Centro de Educação Profissional de Aquidauana Geraldo Afonso Garcia Ferreira (onde foi feita a homenagem) e na escola Doris Mendes Trindade.

"O motivo da homenagem foi mostrar a ela o quanto é querida e demonstrar o nosso apoio nesse momento difícil que ela está passando, enfrentando um câncer de mama", comenta Cícero Velásquez.

Casal Rogério Luiz Insabralde Siena e Silmara Villasboa Silva Siena, em oração para enfrentar enfermidade (Foto Divulgação)

O primeiro professor a ter a iniciativa de raspar a cabeça, foi o esposo de Silmara, Rogério Luiz Insabralde Siena. "Fiz isso como forma de encorajá-la a raspar a cabeça também, já que os cabelos estavam caindo muito e seria necessário raspar", justificou.

Ao chegar a escola, os amigos ficaram tocados e decidiram que iriam raspar também. Eles assim o fizeram para mostrar apoio, que estão com ela em todas as circunstâncias, mostrar que ela pode contar com eles, sempre.

"Minha intenção é manifestar apoio a colega de trabalho de longos anos, mostrar empatia e desejar que tudo fique bem", comenta o professor Eliezer. Os três disseram sentir uma grande emoção ao homenagear uma pessoa tão querida e especial como a professora Silmara.

A lição que fica do exemplo prático de solidariedade, é que a cada dia, cada vez mais devemos valorizar a nossa amizade, porque quando temos bons amigos temos a certeza que nunca estaremos sozinhos.

A professora Silmara ficou muito emocionada, pois é uma pessoa muito sensível, amou a homenagem e sentiu-se abraçada por todos.