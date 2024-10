ALEMS abraça Campanha do Outubro Rosa e arrecada kits de beleza

Divulgação

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) será um novo ponto de arrecadação de kits de beleza e esperança às mulheres em tratamento de câncer, em alusão ao Outubro Rosa. Em apoio às entidades Empreendedoras do Agora e Rede Negócios Árvore da Vida, a ALEMS, por meio da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, disponibilizará uma caixa no saguão para arrecadar as doações até o dia 29 de outubro.

Colaboradores se reuniram na rampa de acesso para ato

Poderão ser entregues itens de maquiagem e de higiene pessoal como: água micelar, água termal, batons, blush, delineador, desodorante, hidratantes corporal e labial, lápis de sobrancelha, óleo corporal, perfume e sabonete líquido.

Em discurso na tribuna, durante sessão desta quarta-feira (9), a deputada e presidente da Escola do Legislativo, Mara Caseiro (PSDB), convidou todas as mulheres à prevenção. "Eu que já passei pelo câncer de mama, acabei buscando o exame tardiamente, depois de sentir um nódulo e, por conta disso, eu tive que passar pela quimioterapia e radioterapia. Então sabemos a importância do diagnóstico precoce, fazendo a mamografia todos os anos, a partir dos 40 anos, além do autoexame", afirmou.

Ela apresentou dados do Instituto Nacional do Câncer, em que são estimados mais de 73 mil novos casos em 2024 no país. Cerca de 1% dos casos ocorrem nos homens. Em relação à mortalidade, ocupa a primeira posição entre as mulheres. A estimativa para este ano são de 910 novos casos só em Mato Grosso do Sul. No estado, a campanha Outubro Rosa foi instituída pela Lei 4.541/2014, de autoria do 3º vice-presidente, Zé Teixeira (PSDB), e coautoria de Mara Caseiro e da ex-deputada Dione Hashioka.

"O Hospital do Câncer Alfredo Abrão divulgou que 65% das sessões de quimioterapia realizadas em setembro foram para pacientes de câncer de mama, mostrando a alta demanda. Por isso é fundamental a prevenção, para aumentar a chances de cura e relembro que o SUS oferece os exames gratuitamente. O autoexame não substitui a mamografia, que detecta nódulos não palpáveis. Assim como também devemos manter um estilo de vida saudável, praticar exercícios, evitar fumar e evitar o consumo excessivo de álcool", ponderou Mara Caseiro.

Conscientização

Em um ato alusivo à Campanha, a Mesa Diretora convidou os colaboradores a estarem vestidos de rosa para fotos e vídeos na rampa de acesso da Assembleia Legislativa. Em nome da Casa de Leis, o presidente Gerson Claro (PP), disse do compromisso do Poder Legislativo com o tema.

"A conscientização talvez seja o principal papel da nossa Casa. É uma doença que acomete muitas mulheres e a partir do momento que a gente consegue conscientizar a fazer a prevenção, a gente cumpre o nosso papel. A ALEMS tem feito isso todos os anos, abraçando o Outubro Rosa, não só as parlamentares mulheres, mas também os deputados homens. E hoje com a colaboração dos funcionários, em um ato que marca o Outubro Rosa, reforça a necessidade da prevenção dessa doença que é uma questão de saúde pública. Esse é nosso papel junto ao legislar para mais políticas públicas", considerou.