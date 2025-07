Alerta para aumento de escorpiões em agosto e setembro em Jardim

Prevenção contra escorpiões / Prefeitura de Jardim

A Secretaria Municipal de Saúde de Jardim emitiu um alerta à população sobre o aumento no número de acidentes com escorpiões durante os meses de agosto e setembro. Segundo o órgão, esse é o período de maior atividade reprodutiva da espécie, o que eleva significativamente o risco de picadas, especialmente em áreas urbanas com acúmulo de entulho, lixo e materiais de construção.

O escorpião-amarelo, com nome científico Tityus serrulatus, considerado o mais comum na região, é altamente venenoso e representa um perigo maior para crianças e idosos, podendo causar complicações graves e até mesmo fatais. O Departamento de Vigilância em Saúde já está intensificando as ações de controle e combate ao escorpionismo no município.