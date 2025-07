Anastácio confirma duas mortes por chikungunya

As doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti / Paulo Carvalho/Agência Brasília

As doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, também vetor da zika. Diante do cenário preocupante, autoridades de saúde reforçam a importância da participação da população no combate aos focos do mosquito.

Entre as principais medidas preventivas estão:

Manter quintais e terrenos limpos;

Eliminar qualquer recipiente que possa acumular água parada;

Denunciar locais com possíveis criadouros.

A Secretaria de Saúde alerta: a prevenção é a única forma eficaz de controlar a proliferação do Aedes aegypti. Pequenas ações individuais podem evitar novos casos e salvar vidas.

Para dúvidas ou orientações, a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 99287-3667.