Anastácio está entre os primeiros municípios de MS a receber a Caravana da Castração

Caravana da Castração pretende beneficiar cerca de 20 mil animais em 43 municípios sul-mato-grossenses / Ilustrativa/Governo de MS

O município de Anastácio foi incluído entre os dez primeiros do Mato Grosso do Sul a receber a Caravana da Castração, uma importante iniciativa do Governo do Estado que integra o programa MS Vida Animal. A ação tem como objetivo o controle populacional de cães e gatos, além de promover o bem-estar animal por meio de serviços gratuitos de castração, microchipagem e medicação.

Nesta quinta-feira, 24 de abril, profissionais da Vigilância em Saúde – Centro de Controle de Zoonoses de Anastácio participaram, em Campo Grande, de uma capacitação destinada aos gestores municipais das primeiras cidades contempladas pelo programa. O encontro teve como foco principal a apresentação dos procedimentos técnicos e operacionais da Caravana, bem como a introdução ao Guia Prático da ação e à plataforma SigPet, que permite o cadastro e o acompanhamento dos animais atendidos de forma digital.

Com o lema “Castrar é um ato de amor”, a Caravana da Castração pretende beneficiar cerca de 20 mil animais em 43 municípios sul-mato-grossenses. A proposta faz parte de uma política pública estadual que visa combater o abandono e promover ações contínuas de proteção e cuidado com os animais domésticos.

A Prefeitura de Anastácio, por meio da equipe de Vigilância em Saúde, reforça o compromisso com o bem-estar animal e informa que, em breve, serão divulgadas as datas de cadastramento dos pets e, posteriormente, o agendamento dos procedimentos de castração.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!