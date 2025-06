Anastácio inicia construção da UBS do Residencial Cristo Rei

A previsão é que a unidade seja concluída e entregue à população em até 10 meses / Divulgação

O prefeito Manoel Aparecido, Cido, assinou na manhã desta terça-feira, 4, a ordem de serviço para a construção da nova UBS (Básica de Saúde) no Residencial Cristo Rei. A obra, que já teve os primeiros trabalhos iniciados, contará com uma estrutura moderna e ampliada para atender os moradores do bairro e região.

Com investimento de mais de R\$ 2 milhões, a nova UBS está sendo viabilizada com recursos próprios do município e do Novo PAC Saúde, programa do Governo Federal. A previsão é que a unidade seja concluída e entregue à população em até 10 meses.

Durante o ato de assinatura, secretários municipais acompanharam o prefeito, reforçando o compromisso da gestão com a ampliação do acesso à saúde básica. A nova unidade deve oferecer atendimentos clínicos, preventivos e acompanhamento de programas de saúde da família, para a atenção primária no município.

