Anastácio oferece fisioterapia em grupo para pacientes com sequelas da chikungunya

Atendimento gratuito / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio iniciou na terça-feira, 7, um serviço voltado ao tratamento de pacientes com sequelas da Chikungunya. A ação oferece sessões de fisioterapia em grupo para pessoas que ainda apresentam dores articulares provocadas pela doença, uma das principais queixas após a fase aguda da infecção.

Os atendimentos são conduzidos pela fisioterapeuta Camila, responsável por aplicar exercícios específicos que visam reduzir a dor, melhorar a mobilidade e auxiliar na recuperação funcional dos pacientes. Já os casos com maior intensidade de dor são encaminhados para sessões de laserterapia com efeito analgésico, realizadas pela profissional Tamires.

Para ter acesso ao serviço, é necessário obter encaminhamento médico por meio da Equipe de Saúde da Família (ESF). Após o encaminhamento, os pacientes passam por triagem com a fisioterapeuta Daiane, sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 18h, na unidade ESF Anastácio.

A Chikungunya é uma arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e tem como uma de suas principais complicações a dor articular persistente, que pode se estender por semanas ou meses após a infecção inicial. A fisioterapia é indicada como uma forma de aliviar os sintomas e prevenir a perda de mobilidade.

Com a oferta do serviço, o município busca dar continuidade ao cuidado integral dos pacientes, estendendo o atendimento para além do diagnóstico inicial. A Secretaria de Saúde destaca que a ação é parte de um conjunto de medidas voltadas ao enfrentamento das arboviroses e ao fortalecimento da rede de atenção básica.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!