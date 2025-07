Anastácio realiza mutirão de limpeza contra arboviroses de 14 a 18 de julho

Ação acontecerá conforme o cronograma / Ilustrativa/Divulgação

Com o objetivo de combater o aumento no número de notificações de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, a Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará um mutirão de limpeza entre os dias 14 e 18 de julho de 2025. A ação contará com o apoio do Exército Brasileiro e percorrerá diversos bairros da cidade.

A iniciativa visa eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças, e mobilizar a comunidade para a prevenção. A população deve colaborar retirando materiais e resíduos acumulados nos quintais, pois a coleta será realizada apenas nas datas previstas para cada local.

Confira o cronograma do mutirão:

14 e 15 de julho – Bairros Cristo Rei e Jardim Independência

16 e 17 de julho – Bairros Novo Horizonte, Assoí, Antônio Clementino e Cohab

18 de julho – Bairro Vila Pedreira

A Prefeitura reforça a importância da participação dos moradores, lembrando que a limpeza dos quintais e a remoção de possíveis criadouros do mosquito são ações fundamentais para a proteção da saúde pública.

