AnastÃ¡cio registra nove casos confirmados de dengue

Larvas do mosquito da dengue / Divulgação/Gov MS

A Prefeitura de Anastácio divulgou nesta segunda-feira, 31, que o município registrou 123 notificações de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, sendo 9 casos confirmados de dengue e 10 de chikungunya.

De janeiro a março, a situação é especialmente preocupante na região da Cohab Novo Horizonte, onde foram registrados 8 casos positivos de chikungunya.

Diante do aumento de casos, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde e Vigilância Epidemiológica, solicita o apoio da população no combate ao mosquito transmissor dessas doenças. A colaboração de todos é fundamental para evitar a proliferação do Aedes aegypti.

Prevenção

Entre as medidas preventivas estão manter o quintal limpo, retirar o lixo com frequência, evitar o acúmulo de água em recipientes e garantir que a caixa d'água esteja limpa e bem tampada. Esses cuidados simples ajudam a prevenir a reprodução do mosquito.

A Prefeitura também reforça a importância de permitir a entrada dos Agentes de Saúde e Agentes de Endemias nas residências, para que possam realizar o trabalho de orientação e exames. Caso alguém apresente sintomas como febre, dor no corpo e nas articulações, a recomendação é procurar a ESF (Estratégia de Saúde da Família) para a coleta de exames e diagnóstico.