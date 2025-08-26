Acessibilidade

26 de Agosto de 2025 • 20:07

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Anvisa proíbe versões manipuladas da semaglutida, usada no Ozempic

Restrição não foi estendida à tirzepatida, substância do Mounjaro

Redação

Publicado em 26/08/2025 às 20:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A SBEM solicitou formalmente que a Anvisa estenda a medida cautelar também à tirzepatida / Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a manipulação da substância semaglutida, utilizada em canetas de emagrecimento como Ozempic e Wegovy e no medicamento via oral Rybelsus. Em despacho publicado na última segunda-feira (25) no Diário Oficial da União, a agência estabeleceu os critérios para importação e manipulação de insumos farmacêuticos ativos agonistas do hormônio GLP-1, usado em tratamentos de diabetes tipo 2 e obesidade.

Segundo a decisão, os insumos obtidos por via biotecnológica, como no caso da semaglutida, só podem ser importados para fins de manipulação se forem do mesmo fabricante registrado no Brasil.

Leia Também

• Anvisa define regras para importação e manipulação de canetas emagrecedoras

• Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS

• Fiocruz fecha acordo para produzir canetas emagrecedoras no Brasil

“Por exemplo, atualmente, a semaglutida possui registro apenas como produto biotecnológico. Portanto, não é permitida a importação nem a manipulação da semaglutida sintética até que exista um medicamento registrado com o IFA sintético”, explicou a agência.

A SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) considerou a proibição da manipulação da semaglutida um passo fundamental para a proteção da população brasileira “contra práticas que colocam em risco sua saúde e minam a confiança na medicina baseada em evidências”

A Novo Nordisk, detentora da patente da semaglutida e fabricante do Ozempic, do Wegovy e do Rybelsus, considera a decisão da Anvisa um benefício para a saúde pública e para os pacientes brasileiros.

“Medicamentos irregulares não oferecem garantia de pureza, dosagem correta, estabilidade ou esterilidade, podendo resultar em ineficácia do tratamento, reações adversas graves e contaminação, colocando a saúde e segurança do paciente em risco”, diz a empresa, em nota.

Mounjaro

Na decisão, a Anvisa manteve a permissão para a manipulação da tirzepatida, outra substância utilizada no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, conhecida comercialmente como Mounjaro.

Para a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, os riscos que levaram à proibição da semaglutida são “idênticos e igualmente graves” no caso da tirzepatida manipulada.

“A manutenção de uma proibição parcial, restrita apenas à semaglutida, abre espaço para a migração do mercado irregular para a tirzepatida manipulada, perpetuando o risco sanitário e expondo pacientes a produtos inseguros”, diz a entidade.

A SBEM solicitou formalmente que a Anvisa estenda a medida cautelar também à tirzepatida, proibindo sua manipulação em território nacional.

*Com informações da Agência Brasil

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Programa leva médicos especialistas para estados e reforça atendimento no SUS

Saúde

Anvisa proíbe venda e uso de lote falsificado de botox no Brasil

Saúde

Hospital Funrural de Aquidauana recebe novo eletrocardiograma

Mutirão de cirurgias eletivas tem início em Hospital de Aquidauana

Hospital Regional de Aquidauana ganha reforço com novos cirurgiões

Suspeito é preso por tráfico de drogas qualificado próximo a hospital em Anastácio

Saúde

Casos de síndrome respiratória grave caem no país

Publicidade

Saúde

Médicos do trabalho lançam guia com cuidados para evitar adoecimento

ÚLTIMAS

Policial

Operação Tatu Peba cumpre mandados e apreende maconha

A investigação teve início após a prisão em flagrante de um carregamento com mais de 400 quilos de maconha em Dourados

Cidades

Miranda lança programa para quitação de dívidas com até 100% de desconto

"Regulariza Miranda" oferece condições especiais para contribuintes quitarem débitos até 31 de dezembro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo